شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: تمسك إدارة بايدن بحل الدولتين ينسف كل ما له علاقة بإدارة ترامب

قيادي فلسطيني: تمسك إدارة بايدن بحل الدولتين ينسف كل ما له علاقة بإدارة ترامب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، حركة (حماس) إلى الإفراج عن المعتقلين السياسين لديها.

وشدد أبو يوسف في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس، المتعلق بالحريات العامة، وتنفيذه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لإنجاح الانتخابات، وإزالة أي عقبات أمامها.

وفي سياق آخر، وتعقيباً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، حول تمسك إدارة الرئيس بايدن، بحل الدولتين، اعتبر أبو يوسف، ان هذه التصريحات، تنسف كل ما له علاقة بإدارة ترامب، التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية.

وقال: "لا بد أن تستكمل هذه التصريحات، بعمل جدي على أساس قرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع في المنطقة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مشدداً على أن الحديث عن التمسك بحل الدولتين لا يكفي، دون أن يتم تحديد حدود وعاصمة هذه الدولة.

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