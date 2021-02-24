الاحتلال يُحصي المواطنين في تجمع "لصيفير" في يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أحصت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المواطنين في تجمع "لصيفير" بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأوضح منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال، قامت بإحصاء أهالي منطقة "لصيفير" التي تقع خارج جدار الضم والتوسع، وتقام على أراضيها مستوطنة "لصيفير".



وأعرب الأهالي عن تخوفهم من أن تكون عملية الإحصاء، التي نفذتها قوات الاحتلال، مقدمة لهدم مساكنهم وترحيلهم عن أراضيهم، لصالح الاستيطان.