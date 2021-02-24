الرئيس الفلسطيني يُهنئ رئيسة استونيا بعيد الاستقلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيسة جمهورية استونيا، كيرستي كاليولايد، لمناسبة احتفال بلادها بعيد الاستقلال.



وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن حرصه على تعزيز علاقات الصداقة، التي تجمع الشعبين والبلدين، لما فيه خيرهما، مثمناً مواقف استونيا الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع، وصولاً لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.