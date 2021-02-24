فلسطين: ارتفاع حصيلة الإصابة بسلالات (كورونا) إلى 409

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) من الطفرة البريطانية، بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.



وقال الشخرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إنه لم تسجل حتى اللحظة أية إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة البرازيلية.