حلس: عدم إفراج حماس عن المعتقلين السياسيين سيدمر سير العملية الانتخابية

حلس: عدم إفراج حماس عن المعتقلين السياسيين سيدمر سير العملية الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس، إن إصرار حركة (حماس) على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، سيدمر سير العملية الانتخابية.
وأضاف حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً حماس بإعادة النظر في موقفها.
وأشار إلى أن الجميع، رحب بمرسوم الرئيس، حول الحريات العامة، والذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، لكن حديث حماس عن عدم وجود معتقلين لديها، يعني ألا نية لديها بالإفراج عنهم.
وأعرب عن أمله، بألا يكون هذا الموقف النهائي لحماس، ودعاها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات دون وجود أية ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وطالب حلس، كافة الجهات الحقوقية، وجمعيات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها، وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس، إن إصرار حركة (حماس) على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، سيدمر سير العملية الانتخابية.
وأضاف حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً حماس بإعادة النظر في موقفها.
وأشار إلى أن الجميع، رحب بمرسوم الرئيس، حول الحريات العامة، والذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، لكن حديث حماس عن عدم وجود معتقلين لديها، يعني ألا نية لديها بالإفراج عنهم.
وأعرب عن أمله، بألا يكون هذا الموقف النهائي لحماس، ودعاها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات دون وجود أية ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وطالب حلس، كافة الجهات الحقوقية، وجمعيات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها، وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
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