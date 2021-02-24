الاقتصاد تُقرر اغلاق مقرها الرئيسي برام الله بعد ظهور إصابات بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، إغلاق مقرها الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، حتى صباح يوم الأحد المقبل، نظراً لإصابة عدد من الموظفين بفيروس (كورونا).



وتبعاً للحالة الوبائية، فقد أعربت الوزارة، عن اعتذارها لجمهور المراجعين عن تقديم الخدمات في المقر الرئيسي، سائلين المولى عز وجل، أن يحفظ شعبنا، ويرفع عنه وعن العالم أجمع هذا الوباء.