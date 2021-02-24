الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، خلال عمليات دهم واقتحام، لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.



ففي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق في المدينة، قبل أن تعتقل كلاً من: الشاب جهاد خريوش، من مخيم طولكرم، والمواطن أسعد نعالوة ونجليه هشام نعالوة وهيثم نعالوة من بلدة شويكة.



ومن طولكرم، أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين قصي بلبيسي من بلدة عنبتا، وعماد أبو عصبة من علار.



كما واعتقلت قوات الاحتلال، الناشط أنور الحمود، بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.



ومن مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مؤمن أبو عليا من بلدة المغير شرق المدينة، وعمدت إلى تفتيش منزله قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة، واعتقلت الشاب عبد بعيرات من رام الله.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، حملات اعتقالات في الضفة الغربية، وتركزت في الآونة الأخيرة، بحق قيادات ونشطاء في حركة (حماس) مع الحديث عن نية الحركة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.