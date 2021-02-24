وزيرة الصحة: فلسطين دخلت الموجة الثالثة.. والطفرة البرازيلية أكثر فتكًا بالشباب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة، في ظل أن عدد الحالات آخذة في الازدياد، وفي مؤشر تصاعدي حاد.



وقالت الكيلة في حديثها لإذاعة (صوت فلسطين)، "إيجابية الفحص عالية جداً، إضافة إلى أن نسبة الإشغال تعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة في الضفة 80% وإشغال أجهزة التنفس 48% وتعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة، وهذا مقلق جداً".



وأضافت: "اليوم دعيت لاجتماع عاجل لأزمة (كورونا) لنعمل تقدير موقف، ومن ثم اجتماع اللجنة الوبائية، ورفعه لرئيس الوزراء، لأن هناك تفكيراً بالإغلاق بسبب الارتفاع الحاد".



وتابعت وزيرة الصحة: "نحن في قلق كبير، واليوم، سنبعث تقدير موقف، قد يرتقي للإغلاق الشامل".



وأشارت الكيلة إلى أنها أوعزت لمدير عام المستشفيات، لأن يكون هناك قسم خاص لـ (كورونا) في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وهذا جاء من أجل توسيع الأماكن لاستيعاب مرضى (كورونا).



وأوضحت، أن جزءاً من الطفرات الجديدة لفيروس (كورونا) يصيب الأعمار الشابة، مبينة أن هذا أمر مقلق جداً.



وأشارت الكيلة إلى أن الطفرة البرازيلية، أكثر فتكاً بالشباب، وبناء على ذلك على الجميع الالتزام الكامل بالكمامة، لأن اليوم غير الفترة السابقة.