حماس تُعقب على تصريحات قيادات السلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على تصريحات قيادة حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية، بشأن الكشف عن تفاصيل توقيع اتفاقية غاز غزة مع مصر.



وقالت الحركة عبر الناطق باسمها، حازم قاسم: "من المؤسف أن قيادات من حركة فتح والسلطة في رام الله، تبيع الوهم للجمهور بأنها تدير دولة، فقد فشلت هذه السلطة في إنجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية، بل وعززت الانقسام السياسي والجغرافي، وهي تبحث حول سراب التسوية مع الاحتلال، وما زالت تدير علاقاتها مع المحيط بعيداً عن الشعب ومؤسساته".



وأضاف قاسم: "من حق شعبنا في كل أماكن تواجده، أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه الكبرى، لأن السوابق تؤكد أنها تتصرف بعيداً عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة، كمحدد لتصرفاتها وعلاقاتها".



وتابع: "هذا السلوك المتفرد من السلطة، يؤكد أهمية اتمام الانتخابات بكل مراحلها، حتى نكون أمام مؤسسات بالفعل تمثل مصالح شعبنا العليا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، بعيداً عن الإقصاء والتفرد".