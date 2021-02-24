البرغوثي: الاعتقالات والتهديدات الإسرائيلية محاولة لتخريب الانتخابات الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال، والتهديدات التي توجهها لعدد من النشطاء الفلسطينيين؛ لمنعهم من الترشح للانتخابات، بأنها محاولة إسرائيلية لقمع الحريات، وتخريب الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.



وقال البرغوثي: من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية، تريد عرقلة الانتخابات، وكل جهد لتحقيق الوحدة الوطنية، كي تواصل الادعاء بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأن الفلسطينيين عاجزين عن توحيد أنفسهم.



وأكد البرغوثي على ضرورة التصدي الموحد للقمع الإسرائيلي، وصد محاولاته التدخل في نتائج الانتخابات المنتظرة.