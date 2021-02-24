الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأراضي المزارعين شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بوابل من الرصاص وقنابل الصوت.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للمغادرة إلى شاطئ البحر.



وهاجمت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية شرقي خانيونس، المزارعين وأراضيهم الزراعية ورعاة الأغنام شرقي المدينة بالرصاص وقنابل صوتية، وأرغمتهم على ترك الأراضي والعودة إلى بيوتهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي، استهداف الصيادين في بحر غزة والمزارعين في المناطق الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم والتنغيص عليهم.