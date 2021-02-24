حزب الله العراقي ينفي استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء

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رام الله - دنيا الوطن

نفت "كتائب حزب الله" في العراق، استهدافها مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين.



وذكر المتحدث باسم الحركة محمد محيي لشبكة (رويترز) "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء".



وقال إن "منفذي الهجمات يريدون من واشنطن أن تشدد موقفها من إيران أو تستهدف الفصائل العراقية، لذا يجب منح فرصة لتحقيق انفراج بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رحيل القوات الأمريكية من العراق".



وعما إذا ما كانت الحركة وراء استهداف السعودية بالصواريخ قال محيي: "لا نتبنى هذا لكن أيضا نقول إن من حق الشعوب أن ترد لأن جرائم السعودية كثرت".