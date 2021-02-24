غانتس يهدد الشعب اللبناني: إذا تحولت تهديدات نصرالله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه إذا تحولت تهديدات أمين عام (حزب الله) اللبناني حسن نصرالله إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة للحزب وقادته، وللشعب اللبناني.



ووفق موقع قناة (i24news) فقد ذكر غانتس، خلال جولة لتقييم الوضع عند الحدود مع لبنان، "أنهيت للتو تقييماً للوضع في فرقة الجليل، التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه الأيام"، مهدداً أنه "إذا تحولت تهديدات نصر الله وحزب الله إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله، وقيادته، وللأسف لمواطني لبنان، الذين يستخدمهم حزب الله كدرع بشري، لأنه يخبئ تحت بيوتهم مخزون أسلحة وصواريخ".



وأوضح غانتس بالقول: "سنستمر في تعزيز بلدات خط المواجهة وهذه المنطقة الجميلة من البلاد، وسنمنح أولوية لتحصين الشمال، الذي يشكل جزءاً من قوتنا مقابل أعدائنا".