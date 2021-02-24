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تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الخميس 2021/02/25  يكون الجو غائما جزئيا وباردا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 الجمعة 2021/02/26  يكون الجو غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 السبت 2021/02/27  يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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