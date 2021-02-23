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تونس: قيس سعيد يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مشتركة

تونس: قيس سعيد يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مشتركة
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاتحاد الأوروبي إلى مقاربة مختلفة في معالجة قضايا الهجرة، وأموال بلاده المنهوبة، والتعاون الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء جمع سعيد، في قصر قرطاج، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يتقدمهم السفير ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتحاد بتونس.

وذكرت الرئاسة أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مسائل، بينها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقات تونس الثنائية مع دوله الأعضاء.

وقال سعيد إن "مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، وتوفير التلاقيح ضد فيروس (كورونا)، وإنجاز المشاريع الكبرى، تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها".

وجدد تـأكيد أهمية التضامن بين الدول للتصدي لجائحة (كورونا)، وحل كل المشاكل المطروحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وشدد على ضرورة مقاربة جملة من القضايا بطريقة مخالفة للمقاربات السابقة التي لم تمكّن من التوصل إلى حلول دائمة، مثل الهجرة والأموال المنهوبة والقضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي.

ومتطرقا إلى الشأن الداخلي، قال سعيد إن "عدم الاستقرار السياسي لا علاقة له بعدم الاستقرار الحكومي".

وشدد سعيد، وفق البيان، على أن "تونس لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكون ديمقراطية بعيدا عن الحسابات الضيقة"، وأعرب عن "حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون".

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