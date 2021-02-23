لبنان: عون و10 أعضاء من فريق الرئاسة يتلقون لقاح (كورونا)

تلقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزوجته وعشرة من أعضاء فريقه لقاح (كورونا) "بعد تسجيل أسمائهم وفقا للأصول" على المنصة الخاصة بالتلقيح.



وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة في تغريدة عبر (تويتر)، أن "الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد (كورونا) مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



كما ودعا عون اللبنانيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار (كورونا).











رام الله - دنيا الوطن