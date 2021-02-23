القدس: شرطة الاحتلال تفرج عن مصور صحفي وتصادر معدات التصوير



وقال مراسل قناة (العالم) خضر شاهين، بأن طاقم قناة العالم الإخبارية اتجه صباحاً نحو داخل أراضي عام 48، بسبب عمله الإعلامي بشكل معتاد حيث تم اعتراض مركبة الطاقم من قبل شرطة الاحتلال وتم تفتيش ومصادرة كل محتويات المركبة وبعد ذلك تم اعتقال الزميل المصور أحمد جلاجل.



وأعلن مراسل (العالم) عن الإفراج عن مصور القناة احمد جلاجل بحضور محاميه محمد سرحان ليلة امس على ان يستكمل التحقيق واجراءات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، مشيراً الى أن المعدات التي صادرتها شرطة الإحتلال هي معدات للتصوير وما يحتاجه طاقم قناة العالم لإعداد التقارير.





ولفت مراسل (العالم) الى قيام عناصر شرطة الإحتلال بفحص الهويات وتوجيه بعض الأسئلة وكذلك توجيه الإتهام الى الزميل احمد جلاجل بالمشاركة في انشطة تصنف بالتحريض حسب زعم الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنأفرجت شرطة الاحتلال هذه الليلة، عن المصور الصحفي أحمد جلاجل مصور قناة (العالم) الاخبارية بعد اعتقاله في حي الطور بالقدس، وقامت الشرطة باعتراض سيارته وتفتيشها.