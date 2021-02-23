قطر ومصر تتوصلان لاتفاق حول استئناف عمل السفارات

الرئيس المصري وأمير قطر

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رام الله - دنيا الوطن

توصل كل من قطر ومصر، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق حول استئناف عمل السفارات.



وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة، في تصريحات لوكالة (تاس) الروسية: "اتفق الطرفان على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيين على مستوى القائمين بالأعمال قبل تعيين السفير المصر لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة".



وأوضحت المصادر، أن الطرف المصري عرض خلال محادثات الثلاثاء شروطه وشدد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات بين البلدين، ويتمثل أهمها في المطلب الصارم من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.



ونقلت (تاس) عن مصادرها مع ذلك أن "الدبلوماسية المصرية تعمل على ضمان تطبيق الالتزامات التي تحملتها بهدف إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت قطر ومصر، في وقت سابق من الثلاثاء، أن وفدين يمثلان البلدين عقدا اجتماعا في الكويت لوضع آليات وإجراءات خاصة بالمرحلة المستقبلية، وذلك لأول مرة منذ التوقيع على بيان العلا في السعودية الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى .