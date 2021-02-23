شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: سلاحنا وعينا والتزامنا وإلا فالكارثة قادمة

محافظ سلفيت: سلاحنا وعينا والتزامنا وإلا فالكارثة قادمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، إن "سلاحنا وعينا والتزامنا وإلا فالكارثة قادمة".

وأضاف في منشور له عبر (فيسبوك): "بدون مقدمات أقول إننا وإذا بقينا بهذه العقلية سنصل إلى الوضع الأخطر والذي لا يمكن تحمله".

وتابع كميل: "ستفقد المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص القدره على التعامل مع هذه الأزمة.. حذرنا سابقاً من الوصول إلى الوضع الذي نحن فيه الآن حيث تم إشغال كافة الأسرّة بالمستشفيات نظراً لكثافة عدد المصابين، فقدنا الكثير من الأعزاء رحمهم الله لكن القادم أخطر".

وقال محافظ سلفيت: "إن أردنا تلافي الكارثة فما علينا إلا اتباع الإجراءات الوقائية وعدم إقامة الأعراس وعدم فتح بيوت العزاء والتوجه إلى مراكز الفحص من قبل المخالطين والتزام المصابين أو الذين يشكون بإصابتهم بالحجر والعزل وإلا سنصل إلى الكارثة حيث سنفقد الآلاف من أعزائنا".

وتابع: "ارحموا أنفسكم وارحموا أبناء شعبكم فإمكانياتنا أقل بكثير من دول كبرى انهارت أمام فيروس (كورونا)..سلاحنا وعينا والتزامنا وإلا فالكارثة قادمة قادمة قادمة".

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