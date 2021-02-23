شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" و190 حزباً سياسياً يعارضون التدخل بالشؤون الداخلية للغير بحجة حقوق الإنسان

"النضال الشعبي" و190 حزباً سياسياً يعارضون التدخل بالشؤون الداخلية للغير بحجة حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى جانب ممثلي 190 حزباً سياسياً من 80 بلداً حول العالم بمؤتمرٍ حواري نظمته دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة "شينجيانغ"  الويغورية الذاتية الحكم جلسة الإحاطة الخاصة بشينجيانغ تحت عنوان " قصة الحزب الشيوعي الصيني " في يوم 22 فبراير 2021م ، حيث أجرى ما يتجاوز 310 من قيادات الأحزاب والشخصيات المشهورة من ما يفوق 190 حزب أو منظمة من أكثر من 80 دولة ومن ضمنها أكثر من 100 حزب أو منظمة من الدول الإسلامية حواراً معمّقا حول موضوع "من أجل الحياة الأفضل للشعب" ، وتوصلوا إلى توافق واسع النطاق.

ومثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في أعمال المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك ومحمد علوش وعلاء الديك .

وأكدت الكلمات والمداخلات التي ألقيت بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل الأحرار في العالم وأن الأحزاب السياسية في العالم ستبقي تعلي من شأن القضية الفلسطينية والمطالبة بحلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والضغط من اجل إنهاء الاحتلال وعزل سياساته وإجراءاته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، منوهين بعدالة القضية الفلسطينية والنضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله الوطني وتحقيق أمنياته الوطنية التي أكدت عليها قرارات الأمم المتحدة.

واتّفق الجميع على أن تحقيق الحياة الأفضل للأغلبية الساحقة من الشعب هدف مشترك ومسؤولية مشتركة للأحزاب السياسية في جميع الدول ، وينبغي للأحزاب السياسية في مختلف الدول أن تتخذ تعزيز رفاهية الشعب رسالة لها ، وتبذل جهوداً جادة لتعزيز شعور الشعب بالكسب والسعادة والأمان.

ولاحظ الجميع أن جائحة " كورونا " تتفشى في أكثر من 200 دولة ومنطقة ، وطالت تداعياتها أكثر من 7 مليارات نسمة في العالم ، وحصدت أرواح أكثر من مليوني شخص ، ويدعو جميع الدول إلى مواصلة وضع سلامة أرواح الشعب وصحته في المقام الأول ، وتوزيع الطواقم الطبية والمستلزمات الحيوية بشكل علمي ، وبذل كل الجهد لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعاون الدولي للوقاية والسيطرة على الجائحة في أقرب وقت ممكن ، وتبني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.

وأكّد الجميع على أن جائحة كورونا أوقعت أكثر من 200 مليون نسمة في العالم في حالة الفقر المدقع ، وتشكّل صدمة خطيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية دول العالم ، الأمر الذي ألقى بظلاله على أفق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ويدعو جميع الدول إلى مواصلة تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، وحماية استقرار السوق المالي الدولي وسلاسل الصناعة والإمداد العالمية بثبات ، واتخاذ إجراءات مثل تخفيف وإلغاء الديون وتسهيل التجارة ، بما يدفع الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي ويساعد على إعادة قضية الحدّ من الفقر عالميا إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

واتّفق الجميع على ضرورة ضمان حقوق الإنسان وتنميتها ، حيث يأتي حق الحياة والتنمية في المرتبة الأولى لحقوق الإنسان الأساسية ، إذ أن الفقر  يمثل أكبر عقبة تعرقل تحقيق حقوق الإنسان ، فيجب وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ، وجعل ثمار التنمية تنفع كل المواطنين بقدر أكبر وبعدالة أكثر.

وأكّد الجميع على أنه لا يوجد في العالم طريق أو أسلوب ينطبق على جميع الدول لتنمية حقوق الإنسان وضمانها ، ويجب احترام تنوع طرق تنمية حقوق الإنسان ، ورفض تسييسها أو تبني " ازدواجية المعايير" بشأنها ، ورفض التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعتها ، ويناشد كل الأطراف لبذل جهود مشتركة من أجل دفع تحقيق إدارة حقوق الإنسان عالميا بطريق أكثر عدالة وعقلانية وشمولاً.

وأشار الجميع إلى التمكن من خلال هذه الجلسة من أخذ صورة معمقة حول نظام الحكم الذاتي لأقاليم الأقليات القومية في الصين وحالة التنمية فيها ، وتشمل الاستقرار الاجتماعي والوحدة والمساواة بين المجموعات العرقية والتحسن المستمر لمعيشة الشعب والتنمية الاقتصادية المستمرة في شينجيانغ ، ويقدّر جهود الحكومة الصينية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقليات القومية والمناطق التي يقطنها أبناء الأقليات القومية ، واحترام وحماية حرية الاعتناق الديني لجميع القوميات وحقها في استخدام لغاتها الخاصة ، ويعارض افتعال الشائعات والأكاذيب من قبل القلة القليلة من الأشخاص على الساحة الدولية حول ممارسة الصين ما يسمي بـ" الإبادة الجماعية " في شينجيانغ ، ويرفض تضليل المجتمع الدولي وتشويه صورة دولة أخرى وغيرهما من التصرفات العبثية عن طريق السيطرة على الرأي العام وتقليب الحق باطلاً والباطل حقاً وافتعال الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وعبّر الجميع عن التهاني الصادقة للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني ، ويثمّنون تمسك الحزب الشيوعي الصيني بغايته الأصلية ورسالته المتمثلة في السعي وراء سعادة الشعب ونهضة الأمة ، وجهوده لقيادة الشعب الصيني لخلق معجزة التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل الأجل ، والإنجازات العظيمة في التوفيق بين احتواء الجائحة والتنمية الاقتصادية ، ويقدّر ما تقدمها الصين من المساعدة الهامة للعالم في المعركة ضد الجائحة ، خاصة الإيفاء بوعودها لجعل اللقاح الصيني منفعة عامة للعالم ، ويعرب عن الحرص على تعزيز تبادل تجربة الحكم والإدارة مع الحزب الشيوعي الصيني وتفعيل تعاون المنفعة المتبادلة بين دول العالم وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.    

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