حقوقي: قانون الترشح سيحرم عدد كبير من موظفي الخدمة العمومية من المشاركة بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن قانون الترشح للانتخابات الفلسطينية، سيحرم عدد كبير من موظفي الخدمة العمومية بكافة الأرجاء داخل الدولة من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.



وأضاف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

في فلسطين، في حديثه لقناة (الغد)، أن الحقيقة تمكن في حرمان الكثير من الأطياف بالكتلة الوظيفية من خوض غمار الاستحقاق الانتخابي، موضحا أن طرق المقايضة في الانتخابات بين الخوف على مصدر الدخل والوصول الى البرلمان والمشاركة في الحياة الفعالة.

