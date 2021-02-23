إصابة وزيرين والناطق باسم الحكومة الفلسطينية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، الثلاثاء، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، بعد الإعلان عن إصابة عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية بالفيروس.



وجاء نفي أبو سيف لـ "دنيا الوطن"، بعد الإعلان عن إصابة الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم.



من جانبه، أكد مرصد (كاشف) التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إصابة وزيرة المرأة، آمال حمد، ووزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بالفيروس.



كما نفى إصابة وزيري الثقافة، عاطف أبو سيف، والريادة، أسامة السعداوي.