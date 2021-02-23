شؤون فلسطينية

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
ردّ عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، هذه الليلة، على تصريحات قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية، بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "علقت بعض قيادات السلطة على تغريدتنا السابقة حول اتفاقية غاز غزة، وتعليقهم لا مبرر له".

وأضاف أبو مرزوق: "معرفة تفاصيل الاتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم من سلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب عليها".

وختم: "لقد تعلمنا الدرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة، وحجم الفساد في عقود إنشائها".

وكان أبو مرزوق، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها".

وأضاف: "فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً. نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

وردّ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، على تغريدة أبو مرزوق، بشأن حقل غاز غزة.

وقال الشيخ: "رداً على ما قاله السيد أبو مرزوق، بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزة في تغريدة له، أقول إن الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط".

وأضاف: "الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات".

وردّ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، على تغريدة أبو مرزوق، بشأن حقل غاز غزة.

وقال الهباش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يبدو أن موسى أبو مرزوق، ضعيف فِي الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز، التي وقعتها فلسطين مع مصر".

وأضاف: "فليخبره أحدٌ إذن أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة، فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر".

وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن تصريح أبو مرزوق حول اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي يحوي في طياته على نوايا غير مبشرة بخير. 

وأضافت على لسان مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أبو مازن  هو رئيس دولة فلسطين وهذه صلاحياته وليست صلاحيات أحزاب سياسية". 

وتابع الجاغوب: "غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليست إقليماً مستقلاً  وحماس فصيل سياسي من 17 فصيلاً". 

وقال الجاغوب: إن "تصريح أبو مرزوق نوع من الابتزاز ودعاية انتخابية أو قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة والأجواء الايجابية الفلسطينية".

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