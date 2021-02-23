صيدم: مركزية فتح تناقش الخميس المقبل معايير الترشح للانتخابات التشريعية ضمن قائمتها





وتابع صيدم: بأن "هناك زيارات عدة لقطاع غزة، لمواصلة التحضير للعملية الانتخابية".





وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين في قطاع غزة، قال صيدم: إنه من المهم، أن نرى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومن المهم أن ينتهي هذا الموضوع.





وتابع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: بأننا قدمنا لحركة حماس، أسماء المعتلقين السياسيين الموجودين في سجونها، مشيراً إلى أنه من يريد الانتخابات، عليه الالتزام بمرسوم الرئيس عباس، بشأن الحريات.





وأضاف: إذا لم تفرج حماس عن المعتقلين السياسيين، سيشكل ذلك انتكاسة للعملية الانتخابية.





وقال صيدم: الآن جاري العمل على نقاش قائمة قضاة محكمة الانتخابات، وحال الاتفاق على الأسماء، سيتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية، وهناك نقاش يدور لاعتماد قائمة القضاة.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم: إن اللجنة، ستناقش يوم الخميس المقبل، معايير الترشح للانتخابات التشريعية ضمن قائمتها.وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): بأن "وحدة القرار في اللجنة المركزية لفتح أمر مقدس".