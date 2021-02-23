شؤون فلسطينية

فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي

فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، الثلاثاء، بعقد مؤتمر دولي؛ لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع "إسرائيل"، وحشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني، في مواجهة تداعيات جائحة (كورونا).

وقال بشارة، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين: "مر 26 عاماً منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، مضيفاً: "إنها مسألة بقائنا اقتصادياً".

وأضاف: أن "البروتوكول يُضيف مزيداً من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".

وتترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات، التي تضم دولاً عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة، عضو في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ أن أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنوياً، كما كانت عام 2013".

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا)".

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15%، ارتفاعاً من 13% في 2019.

وأضاف بشارة: أن نسبة البطالة في قطاع غزة، أكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19% في الضفة الغربية.

واعتبر، أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مبيناً أنها "مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين" في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة (كورونا).

وأرسل بشارة للمانحين، إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية، وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021- 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة (كورونا) ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم صمودهم، ودعم برامج التنمية.

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