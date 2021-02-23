غزة: قرار بمنع إقامة الحفلات الخاصة بالشباب داخل الصالات



وقالت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، بغزة: إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، يمنع إقامة حفلات خاصة بالشباب داخل الصالات.





وأضافت: بأن ذلك بهدف ضمان العمل باجراءات السلامة والوقاية الشخصية، جراء جائحة (كورونا) الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية.





رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، منع إقامة الحفلات الخاصة بالشباب، داخل الصالات.