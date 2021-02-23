غزة: قرار بمنع إقامة الحفلات الخاصة بالشباب داخل الصالات
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، منع إقامة الحفلات الخاصة بالشباب، داخل الصالات.
وقالت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، بغزة: إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، يمنع إقامة حفلات خاصة بالشباب داخل الصالات.
قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، منع إقامة الحفلات الخاصة بالشباب، داخل الصالات.
وقالت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، بغزة: إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، يمنع إقامة حفلات خاصة بالشباب داخل الصالات.
وأضافت: بأن ذلك بهدف ضمان العمل باجراءات السلامة والوقاية الشخصية، جراء جائحة (كورونا) الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية.
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