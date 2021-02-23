جنين: الشرطة تقبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 46 قطعة أثرية



وأضافت الشرطة: أنه وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثروا في أوقات سابقة على مواد أثرية قاموا ببيعها، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وتفتيش منازل المشتبه بهم، تم العثور بمنزل أحدهم على 46 قطعة معدنية أثرية بأحجام وأشكال مختلفة.



وأكدت، بأنه تم التحفظ على المشتبه بهم الأربعة، والتحرز على المضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على أربعة أشخاص، قاموا بالتنقيب عن الآثار، وضبطت بحوزتهم 46 قطعة معدنية أثرية في إحدى البلدات جنوب جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات، وردت للشرطة حول قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار في أكثر من مكان بإحدى بلدات المحافظة، على الفور تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار، تساندها قوة من مركز جبع ومركز شرطة قباطية للمكان، فيما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وضبط أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار.