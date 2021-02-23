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شؤون فلسطينية

(والا): وزير الخارجية الأمريكي طالب أشكنازي بنقل لقاحات للفلسطينيين بالضفة وغزة

(والا): وزير الخارجية الأمريكي طالب أشكنازي بنقل لقاحات للفلسطينيين بالضفة وغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أتنتوني بلينكن، طلب من وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، خلال اتصال هاتفي، المساعدة في نقل لقاحات فيروس (كورونا) للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة لم يسمها، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أن مكافحة (كورونا) يمكن أن تكون قاعدة التعاون الإيجابي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تأكيد تلك التفاصيل، إلا أنه لم ينفها، وفق ذات المصدر، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وكانت إسرائيل قالت: إنها زودت الطواقم الطبية الفلسطينية، وعدد من الدول بـ "كميات رمزية" من لقاح (كورونا).

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "تراكمت خلال الشهر الماضي كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها، وبالتالي فقد تقرر تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وفي عدد من الدول التي توجهت إلى إسرائيل بكمية رمزية من اللقاحات".

ولم يحدد المكتب كمية اللقاحات التي ستقدمها إسرائيل للطواقم الطبية الفلسطينية، كما لم يسم الدول الأخرى التي سيتم نقل الكميات الرمزية إليها.

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