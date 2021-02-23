الوكالة الدولية للطاقة: إيران تنتج 15 كيلوغراما شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%



وتابع: بأن إيران، ستلتزم بالاتفاق النووي، إذا التزمت الدول الغربية، ولن نتنازل فيما يخص الموضوع النووي.



رام الله - دنيا الوطنقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، أكثر بـ 14 مرة من الحد المسموح به.وأضافت وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية، بأن إيران تنتج 15 كيلوغراما شهرياً من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20%.وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قال أمس الاثنين: إنه "من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وذلك خاضع لاحتياجات البلاد".