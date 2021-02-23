عاجل

  • اشتية:تم توفير أكثر من 310 مليون دولار من استجابة لمواجهة (كورونا) من قبل شركاء دوليين ووطنيين

  • اشتية: سنقوم بتسخير استثماراتنا بالبنية التحتية الرقمية لتوسيع التعليم عبر الإنترنت

  • اشتية: نعمل على تنمية قدرات الحكومة الإلكترونية بسرعة

  • اشتية: أعطينا الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لشعبنا لمواجهة (كورونا)

  • اشتية: لقد اتخذنا إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق للحد من خطورة الانكماش الاقتصادي

شؤون فلسطينية

هدم منزل المواطن المقدسي فادي عليان في القدس المحتلة

هدم منزل المواطن المقدسي فادي عليان في القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزل أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، فادي عليان، في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، ويضم المنزل المُكون من طابقين، أربع عائلات (17 شخصاً بينهم 12 طفلاً).

وأكد عليان الذي تعرض للاعتقال والإبعاد سابقاً، أن مخابرات الاحتلال، هددته عدة مرات بهدم منزله، كونه يعمل حارساً للمسجد الأقصى.

وشدد على أن قرار الهدم "سياسي" واتُخذ من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وليس كما يدعون بأنه قرار محكمة، خاصة أن المنطقة والأرض مسموح فيها البناء.

وقالت والدة فادي، وهي تقف على ركام منزلها: "عشان ابني بيعمل في الأقصى.. والله صعبة.. والله صعبة.. نبقى عايشين فيه من 12 عاماً وخلال عشرة دقائق يصبح رماد".

وأشارت إلى أن الاحتلال، سلمهم أمس قرار الإخلاء، لنيته هدم المنزل اليوم، رغم وعود رئيس بلدية الاحتلال، بأنهم سيحصلون على ترخيص لقانونية البناء.

وعقب هدم المنزل من قبل جرافات إسرائيلية، بحماية قوات مدججة بالسلاح، اندلعت مواجهات بين الشبان والجيش، الذي أصاب عدداً منهم بجراح، بينهم محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية.

أخبار ذات صلة

جنين: الشرطة تقبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 46 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 46 قطعة أثرية

(والا): وزير الخارجية الأمريكي طالب أشكنازي بنقل لقاحات للفلسطينيين بالضفة وغزة

(والا): وزير الخارجية الأمريكي طالب أشكنازي بنقل لقاحات للفلسطينيين بالضفة وغزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعقد سلسلة لقاءات مع أهالي ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعقد سلسلة لقاءات مع أهالي ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية

البزم: المعتقلون لدينا على خلفية أمنية واضحة وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة

البزم: المعتقلون لدينا على خلفية أمنية واضحة وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة

رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)

بلدية خانيونس تُعفي بائعي سوق الأربعاء من الرسوم للأسبوع الثاني على التوالي

بلدية خانيونس تُعفي بائعي سوق الأربعاء من الرسوم للأسبوع الثاني على التوالي

الشرطة تُلقي القبض على آخر الفارين من نظارة مديرية نابلس

الشرطة تُلقي القبض على آخر الفارين من نظارة مديرية نابلس

د. بحر يرفض اختزال السلطة لفلسطين بحدود 67 والمقاومة بالسلمية دون غيرها

د. بحر يرفض اختزال السلطة لفلسطين بحدود 67 والمقاومة بالسلمية دون غيرها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 46 قطعة أثرية

جنين: الشرطة تقبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 46 قطعة أثرية

هدم منزل المواطن المقدسي فادي عليان في القدس المحتلة

هدم منزل المواطن المقدسي فادي عليان في القدس المحتلة

رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)

بلدية خانيونس تُعفي بائعي سوق الأربعاء من الرسوم للأسبوع الثاني على التوالي

بلدية خانيونس تُعفي بائعي سوق الأربعاء من الرسوم للأسبوع الثاني على التوالي

الشرطة تُلقي القبض على آخر الفارين من نظارة مديرية نابلس

الشرطة تُلقي القبض على آخر الفارين من نظارة مديرية نابلس

د. بحر يرفض اختزال السلطة لفلسطين بحدود 67 والمقاومة بالسلمية دون غيرها

د. بحر يرفض اختزال السلطة لفلسطين بحدود 67 والمقاومة بالسلمية دون غيرها

دائرة الأوقاف: فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في شهر رمضان

دائرة الأوقاف: فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في شهر رمضان

الرئيس عباس يُوجه جهات الاختصاص لدعم وتعزيز صمود القطاع الخاص

الرئيس عباس يُوجه جهات الاختصاص لدعم وتعزيز صمود القطاع الخاص

منوعات

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا) اليومية

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا