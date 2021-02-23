رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مقرها الرئيس في مدينة رام الله، يومي الأربعاء والخميس بسبب فيروس (كورونا).
وقالت الوزراة: إن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح يوم غد بسبب ثبوت بعض الإصابات بفيروس (كورونا) في أوساط الموظفين للحد من انتشاره، على أن يعود الدوام كالمعتاد يوم الأحد المقبل.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مقرها الرئيس في مدينة رام الله، يومي الأربعاء والخميس بسبب فيروس (كورونا).
وقالت الوزراة: إن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح يوم غد بسبب ثبوت بعض الإصابات بفيروس (كورونا) في أوساط الموظفين للحد من انتشاره، على أن يعود الدوام كالمعتاد يوم الأحد المقبل.
التعليقات