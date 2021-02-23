رام الله: إغلاق مقر وزارة التنمية الاجتماعية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مقرها الرئيس في مدينة رام الله، يومي الأربعاء والخميس بسبب فيروس (كورونا).



وقالت الوزراة: إن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح يوم غد بسبب ثبوت بعض الإصابات بفيروس (كورونا) في أوساط الموظفين للحد من انتشاره، على أن يعود الدوام كالمعتاد يوم الأحد المقبل.