إسرائيل: كشف النقاب عن إرسال آلاف لقاحات (كورونا) إلى خمس دول
رام الله - دنيا الوطن
كشت قناة (كان) النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل سترسل آلاف لقاحات (كورونا) من نوع "موديرنا" إلى خمس دول على الأقل.
كشت قناة (كان) النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل سترسل آلاف لقاحات (كورونا) من نوع "موديرنا" إلى خمس دول على الأقل.
ومن هذه الدول، هندوراس وغواتيمالا والتشيك والمجر مقابل دعم سياسي أو نقل سفاراتهم وممثلياتهم إلى القدس.
وتابعت القناة: بأن نقل اللقاحات سيكون نوعًا من التقدير الدبلوماسي لدعمهم لإسرائيل.
وأضافت القناة: "تفاجأ كبار المسؤولين في الهيئات ذات الصلة في إسرائيل بسماع هذه الخطوة التي نشرت لأول مرة عبر (كان) ولم يعرفها البعض إلا من نشرة القناة".
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