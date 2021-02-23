إسرائيل: كشف النقاب عن إرسال آلاف لقاحات (كورونا) إلى خمس دول





ومن هذه الدول، هندوراس وغواتيمالا والتشيك والمجر مقابل دعم سياسي أو نقل سفاراتهم وممثلياتهم إلى القدس.





وتابعت القناة: بأن نقل اللقاحات سيكون نوعًا من التقدير الدبلوماسي لدعمهم لإسرائيل.





وأضافت القناة: "تفاجأ كبار المسؤولين في الهيئات ذات الصلة في إسرائيل بسماع هذه الخطوة التي نشرت لأول مرة عبر (كان) ولم يعرفها البعض إلا من نشرة القناة".











رام الله - دنيا الوطنكشت قناة (كان) النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل سترسل آلاف لقاحات (كورونا) من نوع "موديرنا" إلى خمس دول على الأقل.