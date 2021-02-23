بلدية خانيونس تُعفي بائعي سوق الأربعاء من الرسوم للأسبوع الثاني على التوالي

خاص لدنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية خانيونس المهندس علاء الدين البطة، عن إعفاء البائعين بـ "سوق الأربعاء" من رسوم النظافة، للأسبوع الثاني على التوالي.





وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "اتخذنا قراراً بالتخفيف عن أصحاب البسطات، وذلك بإعفائهم من رسوم النظافة، وقد نفذنا القرار الأسبوع الماضي، وسننفذه الأسبوع الحالي إن شاء الله".





وأضاف "لعل هذا القرار سينعكس إيجاباً على المواطن، بقدر ما سيُخفف من الأعباء عن الباعة".



