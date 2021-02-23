الشرطة تُلقي القبض على آخر الفارين من نظارة مديرية نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم، بإسناد من الدورية المشتركة، على مطلوب فرّ من نظارة المديرية قبيل عام.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة حثيثة من طواقم الشرطة للفارين من نظارة المديرية قبل عام، قامت قوة من مركز شرطة المدينة، ومكافحة المخدرات بمساندة الدورية المشتركة، بإلقاء القبض على آخر المطلوبين الفارين، أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية في مخيم بلاطة.



وأضافت: بأن المطلوب، مشتبه به بالضلوع بعدة قضايا حرق جنائي، وإطلاق نار على منازل، وترويع المواطنين.



وأكدت، بأن الشرطة، باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحقه حسب الأصول.