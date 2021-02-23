الرئيس عباس يوجه لجهات الاختصاص لدعم وتعزيز صمود القطاع الخاص



من جهته، شكر صبيح المصري الرئيس على هذا الاستقبال وعلى هذا الدعم الواضح لهذا القطاع.



رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس محمود عباس، بالدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع الخاص الفلسطيني، الذي صمد في وجه كل التحديات التي واجهته طوال الفترة الماضية.وأكد خلال استقباله مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رجل الأعمال صبيح المصري، أنه أعطى توجيهات لجهات الاختصاص كافة لتقديم كل الدعم المطلوب لتعزيز صمود هذا القطاع الهام والحيوي.واطلع الرئيس عباس من صبيح، على الأوضاع التي يمر بها القطاع الخاص الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).