دولي

(تويتر) يعلن إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية

(تويتر) يعلن إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية وأكثر من 130 حسابا يعمل لصالح روسيا وأرمينيا.

وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن "الحسابات الروسية التي تم إغلاقها استهدفت تقويض الثقة بأمريكا والاتحاد الأوروبي لصالح موسكو".

وتابع (تويتر): بأن "الحسابات المرتبطة بالحكومة الأرمينية استهدفت أذربيجان وانتحل أصحابها صفات شخصيات رسمية فيها".

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