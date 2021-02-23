(تويتر) يعلن إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية وأكثر من 130 حسابا يعمل لصالح روسيا وأرمينيا.
وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن "الحسابات الروسية التي تم إغلاقها استهدفت تقويض الثقة بأمريكا والاتحاد الأوروبي لصالح موسكو".
وتابع (تويتر): بأن "الحسابات المرتبطة بالحكومة الأرمينية استهدفت أذربيجان وانتحل أصحابها صفات شخصيات رسمية فيها".
أعلن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية وأكثر من 130 حسابا يعمل لصالح روسيا وأرمينيا.
وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن "الحسابات الروسية التي تم إغلاقها استهدفت تقويض الثقة بأمريكا والاتحاد الأوروبي لصالح موسكو".
وتابع (تويتر): بأن "الحسابات المرتبطة بالحكومة الأرمينية استهدفت أذربيجان وانتحل أصحابها صفات شخصيات رسمية فيها".
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