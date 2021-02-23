(تويتر) يعلن إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إغلاق قرابة 240 حساباً يعمل لصالح الحكومة الإيرانية وأكثر من 130 حسابا يعمل لصالح روسيا وأرمينيا.



وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن "الحسابات الروسية التي تم إغلاقها استهدفت تقويض الثقة بأمريكا والاتحاد الأوروبي لصالح موسكو".



وتابع (تويتر): بأن "الحسابات المرتبطة بالحكومة الأرمينية استهدفت أذربيجان وانتحل أصحابها صفات شخصيات رسمية فيها".