طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس 25 شباط/فبراير والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.