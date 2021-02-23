طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس 25 شباط/فبراير والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس 25 شباط/فبراير والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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