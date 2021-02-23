كحيل: محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً وهذا موعد عرض السجل الابتدائي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، م. هشام كحيل، إن محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً، وتحديدًا قبل مرحلة النشر والاعتراض.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن غداً سنترجم قرارات اللجنة المتعلقة بالترشح للانتخابات، وبعد ذلك سنجتمع مع الأحزاب لاطلاعهم على الشروط حول القائمة والمرشح.



وتابع كحيل: بأن الترشح للانتخابات سيبدأ في 20 آذار/مارس القادم، ولمدة 12 يوماً، وسنعرض سجل الانتخابات الابتدائي من الأول وحتى الثالث من الشهر نفسه.



وأكد كحيل بأننا "سنرد على أي اعتراض، وحال لم يقبل المعترض بالرد، يحول إلى محكمة الانتخابات".



وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: بأننا "سنجتمع غدًا مع ممثل الأمم المتحدة وسنطالب بمنع تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية".



وقال: "الحديث القادم في القاهرة سيكون حول تساؤل "كيف ستجري الانتخابات في القدس؟".