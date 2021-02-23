كحيل: محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً وهذا موعد عرض السجل الابتدائي

كحيل: محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً وهذا موعد عرض السجل الابتدائي
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، م. هشام كحيل، إن محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً، وتحديدًا قبل مرحلة النشر والاعتراض.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن غداً سنترجم قرارات اللجنة المتعلقة بالترشح للانتخابات، وبعد ذلك سنجتمع مع الأحزاب لاطلاعهم على الشروط حول القائمة والمرشح.
وتابع كحيل: بأن الترشح للانتخابات سيبدأ في 20 آذار/مارس القادم، ولمدة 12 يوماً، وسنعرض سجل الانتخابات الابتدائي من الأول وحتى الثالث من الشهر نفسه.
وأكد كحيل بأننا "سنرد على أي اعتراض، وحال لم يقبل المعترض بالرد، يحول إلى محكمة الانتخابات".
وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: بأننا "سنجتمع غدًا مع ممثل الأمم المتحدة وسنطالب بمنع تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية".
وقال: "الحديث القادم في القاهرة سيكون حول تساؤل "كيف ستجري الانتخابات في القدس؟".
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، م. هشام كحيل، إن محكمة الانتخابات ستُشكل قريباً، وتحديدًا قبل مرحلة النشر والاعتراض.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن غداً سنترجم قرارات اللجنة المتعلقة بالترشح للانتخابات، وبعد ذلك سنجتمع مع الأحزاب لاطلاعهم على الشروط حول القائمة والمرشح.
وتابع كحيل: بأن الترشح للانتخابات سيبدأ في 20 آذار/مارس القادم، ولمدة 12 يوماً، وسنعرض سجل الانتخابات الابتدائي من الأول وحتى الثالث من الشهر نفسه.
وأكد كحيل بأننا "سنرد على أي اعتراض، وحال لم يقبل المعترض بالرد، يحول إلى محكمة الانتخابات".
وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: بأننا "سنجتمع غدًا مع ممثل الأمم المتحدة وسنطالب بمنع تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية".
وقال: "الحديث القادم في القاهرة سيكون حول تساؤل "كيف ستجري الانتخابات في القدس؟".
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