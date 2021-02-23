سلامة معروف: حالة التراخي قد تعيدنا لتقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): "إن أردنا استمرار هذه الحالة والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي، فعلينا الالتزام على الصعيد الشخصي بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا)".



وتابع معروف: بأن "حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت مساحة مترين للشخص الواحد داخل صالات الأفراح.



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن خطوة فتح بعض صالات الأفراح وإبقاء غيرها مغلقة, كلها تخضع لمسار تقييم ودراسة.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن القطاع يشهد حالة تخفيف بشكل شبه كامل.