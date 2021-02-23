سلامة معروف: حالة التراخي قد تعيدنا لتقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات

سلامة معروف: حالة التراخي قد تعيدنا لتقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن القطاع يشهد حالة تخفيف بشكل شبه كامل.
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن القطاع يشهد حالة تخفيف بشكل شبه كامل.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): "إن أردنا استمرار هذه الحالة والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي، فعلينا الالتزام على الصعيد الشخصي بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا)".
وتابع معروف: بأن "حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت مساحة مترين للشخص الواحد داخل صالات الأفراح.
وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن خطوة فتح بعض صالات الأفراح وإبقاء غيرها مغلقة, كلها تخضع لمسار تقييم ودراسة.
وتابع معروف: بأن "حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت مساحة مترين للشخص الواحد داخل صالات الأفراح.
وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن خطوة فتح بعض صالات الأفراح وإبقاء غيرها مغلقة, كلها تخضع لمسار تقييم ودراسة.
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