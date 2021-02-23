مجدلاني يدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والابتعاد عن التصريحات التي توتر أجواء حوار القاهرة





وقال: إن غزة حاضرة وبقوة والرئيس محمود عباس هو رئيس للشعب والسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة البعد عن كافة التصريحات التي من الممكن أن توتر الأجواء والمناخات التي نسعى لتوفيرها للعملية الديمقراطية.



وتابع مجدلاني: "نسعى لأوسع تحالف وطني ديمقراطي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لخوض الانتخابات ومن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، إن المماطلة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، وبعد الأجواء الأيجابية التي سادت حوار القاهرة، وإصدار مرسوم الرئيس أبو مازن، تدعو للقلق، ونحن وخصوصا على أبواب العملية الديمقراطية التي نتأمل أن تنهي حالة الانقسام وبناء شراكة وطنية سياسية.وأضاف خلال لقائه وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة، محمد العطاونة، في محافظة الخليل مع كوادر الجبهة وأطرها التنظيمية في الأقاليم الثلاث: نستغرب أيضا تصريحات حركة حماس بشأن محادثات السلطة الفلسطينية ومصر،حول حقل غاز غزة التي قالت فيها "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها".