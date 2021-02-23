الخليل: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة اليوم عدة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة، بـأن شرطـة المحافظـة قامـت بتحرير 100 مخالفـة بحق مواطنين وأصحاب محـال تجارية وسائقي مركبات وذلـك خلال جولات تفقدية نظمتها بعدة مناطق في المحافظة.



وأضافت بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.