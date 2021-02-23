شؤون فلسطينية

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في رام الله

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة خلال الساعات الماضية مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بـأن شرطـة المحافظـة قامـت بتحرير 280 مخالفـة بحق مواطنين وأصحاب محـال تجارية وسائقي مركبـات وذلـك خـلال جولات تفقدية نظمتها بعدة مناطق في المحافظة.

وأضافت: بأن الإلتزام  بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

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