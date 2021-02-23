"الديمقراطية" في إسبانيا تتلقى عدداً واسعاً من البرقيات المهنئة بالذكرى الـ 52 للانطلاقة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تلقت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إسبانيا عددا واسعا من البرقيات الديبلوماسية والحزبية المهنئة بالذكري الـ 52 للانطلاقة، بحيث شملت برقيات من سفارات كل من، جمهورية فنزويلا البوليفارية، جمهورية كوبا الاشتراكية، بوليفيا، جمهورية نيكارجوا، جمهورية فيتنام الاشتراكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى برقيات من صفا واسعا من الفصائل الفلسطينية وأحزاب عربية وإسبانية وأجنبية وعدد من الجمعيات تضمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،حزب النهج الديمقراطي المغرب، الحزب الشيوعي الإسباني، اليسار الموحد الإسباني، الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا، اليسار السورتو الباسكي، الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني، حزب الخضر الإسباني، جبهة معاداة الإمبريالية، حزب اتحاد الشعب الجاليقي، حزب الشيوعيين الكتلان برشلونا، حزب بوديموس مدريد، جمعية امحاني للدراسات الاجتماعية، جمعية اسكوب، المنتدى الفلسطينية مدريد.



وتضمنت البرقيات أحر التهاني لقيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة الذكرى الـ 52 للانطلاقة ، مشيدة بالمسيرة النضالية والكفاحية الطويلة للجبهة الديمقراطية التي ضحت خلالها بآلاف الشهداء، وقدمت التضحيات الكبيرة، على طريق انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مثنية على الدور الكفاحي والسياسي الذي لعبته الجبهة كفصيل رئيسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومشددة على العلاقات التاريخية والنضالية التي تربطهم بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آملين دوام التقدم والعطاء في ميدان الكفاح والنضال حتى تحقيق جميع الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.