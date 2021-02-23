الجاغوب: قد تكون تصريحات أبو مرزوق بشأن اتفاقية الغاز "تهرب من الانتخابات والمصالحة"

موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن تصريح القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق حول اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي يحوي في طياته على نوايا غير مبشرة بخير.



وأضافت على لسان مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أبو مازن هو رئيس دولة فلسطين وهذه صلاحياته وليست صلاحيات أحزاب سياسية".



وتابع الجاغوب: "غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليست إقليماً مستقلاً وحماس فصيل سياسي من 17 فصيلاً".



وقال الجاغوب: إن "تصريح أبو مرزوق نوع من الابتزاز ودعاية انتخابية أو قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة والأجواء الايجابية الفلسطينية".