دولي

نتنياهو: المواطنون العرب ليسوا بحاجة إلى وسطاء مثل عودة وعباس

نتنياهو: المواطنون العرب ليسوا بحاجة إلى وسطاء مثل عودة وعباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "المواطنين العرب ليسوا بحاجة إلى وسطاء مثل أيمن عودة ومنصور عباس، اذ بإمكانهم ان يتواصلوا مباشرة مع الحزب الحاكم ويصلوا إليه".

جاء ذلك وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا وأطلقت (القائمة المشتركة) حملتها الانتخابية باللغة العبرية للناخبين اليهود. 

وقال رئيس القائمة، أيمن عودة: إن معسكر المركز "يسار بات" يدرك أنه غير قادر على تشكيل حكومة بدون الحزب العربي، لافتا إلى تصريحات رئيس المعارضة يائير لابيد في الماضي والحاضر بشأن المشتركة. 

وبدوره انتقد النائب العربي، أحمد الطيبي، نتنياهو، لإدخاله ايتامار بن غفير إلى (كنيست).

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