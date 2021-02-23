شاهد: حماس تنشر صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

نشر الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية.

وأنهت حماس المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات مَن لهم حق الاقتراع والترشح.وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن العملية الانتخابية جرت في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، مبينةً أن الانتخابات أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة.وأوضحت أنها على مدار تاريخها درجت على إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.