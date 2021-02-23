شؤون فلسطينية

الهباش: يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا

الهباش: يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
رد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباشر، على تغريدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بشأن حقل غاز غزة.

وقال الهباش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر".

وأضاف: "فليخبره أحدٌ إذن أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة، فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر".



وكان أبو مرزوق، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها".

وأضاف: "فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً. نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

وكان المهندس طارق الملّا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أكدا على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصّة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك، خلال اجتماع المهندس الملّا ود. مصطفى، وبحضور المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، مساء أول أمس الأحد، خلال الزيارة الأولى للمهندس الملّا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع الرئيس محمود عبّاس.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد المهندس الملّا، خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية، وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.

وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد، تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً أن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق، بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى، الذي أصبح منظمّةً إقليمية، وقعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر واسرائيل.

وقد أكد الجانبان، أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة. 

واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، الذي طال انتظاره.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات

قيادي بـ (حماس): ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات

الجاغوب: قد تكون تصريحات أبو مرزوق بشأن اتفاقية الغاز &#34;تهرب من الانتخابات والمصالحة&#34;

الجاغوب: قد تكون تصريحات أبو مرزوق بشأن اتفاقية الغاز "تهرب من الانتخابات والمصالحة"

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

شاهد: حماس تنشر صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

شاهد: حماس تنشر صوراً لانتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

18 كلية جامعية ومتوسطة توقع مذكرات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

غزة: إدخال رافعة خاصة لمعالجة منشآت الكهرباء في القطاع

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

النائب العام يلتقي مدير إدارة المباحث الجنائية

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير

المجلس الأعلى للإبدع والتميز وجامعة بيرزيت يوقعان اتفاقية تمويل مشروع بحث وتطوير

&#34;لجان المعلمين الديمقراطيين&#34; يواصل اعتصامه المطلبي أمام (أونروا) بخانيونس

"لجان المعلمين الديمقراطيين" يواصل اعتصامه المطلبي أمام (أونروا) بخانيونس

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

وزير العمل يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

منوعات

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: نادين نجيم ترتدي الحجاب.. كيف بدت ؟

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه ينفجر عليها

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: منى السابر تتلقى مساعدة من الدكتورة خلود وتوجه رسالة قوية لدينا بطمة

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: نسرين طافش بالحجاب بعد الاحتفال بـ (الفلانتين)

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

شاهد: ابنة أحمد حلمي تقلده بطريقة طريفة

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

ماذا علَّقت هيفاء وهبي على قرار إعتقال مدير أعمالها ؟

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

عربي

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع تسع دول جديدة

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

العراق: يجب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

قناة تكشف تفاصيل تسلل الفتاة الإسرائيلية إلى سوريا

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان: علقنا دخول مواطنين من عشر دول بينها السودان ولبنان