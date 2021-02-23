رام الله: القبض على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على ثلاثة أشخاص فارين من وجه العدالة بتهمة الاشتراك بالقتل في رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة عن أشخاص مطلوبين فارين من وجهة العدالة متهمين بالاشتراك بقتل شخص من محافظة نابلس وردت معلومات عن مكان تواجدهم في إحدى البلدات شمال رام الله.



وأضافت أنه على الفور توجهت قوة من الشرطة القضائية إلى المكان وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص.



وأكدت التحفظ على الأشخاص من اجل إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.