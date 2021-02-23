جنين: الشرطة تضبط أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة











رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم أكثر من كيلو مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين من تجار المخدرات في جنين.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناءً على معلومات توفرت لدى الشرطة حول حيازة شخصين أحدهما من كبار تجار المخدرات مواد يشتبه أنها مخدرة، على الفور وبعد استصدار مذكرة التفتيش تحركت قوة مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبإسناد من الشرطة الخاصة والأمن الوطني لمنزل المشتبه بهما وتم ضبط 1218.5 غم من القنب المصنع وتم إلقاء القبض عليهما.وأضاف ارزيقات: أنه تم التحفظ على المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.