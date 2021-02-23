المطور يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة بإعداد دراسة لتأثير الجائحة على الوضع الصحي

وأشار بأنه تم التركيز على اليات التعامل مع النفايات الطبية الناتجة عن هذه المراكز وجمعها ونقلها والتخلص منها بطرق امنة بيئيا تتوافق مع متطلبات برنامج الامم المتحدة للبيئة ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية وتم تقييم حالة المحارق الطبية واجهزة الأوتوكليف (اجهزة التعقيم) في كل محافظة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لجمع ونقل والتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن الجائحة واعداد دليل إجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن الجائحة وتوزيعه على الشركاء وخاصة البلديات والمجالس القروية حيث أن الكثير منها يحتوي على حجر منزلي لمصابي (كورونا).



واعتبر المطور بان دولة فلسطين استطاعت التصدي للجائحة منذ اليوم الأول على الرغم من الظروف الصعبة بفضل الإجراءات والتوجيهات الحكيمة لرئيس دولة فلسطين ولرئيس الحكومة والإعلان عن حالة الطوارئ في فلسطين حال اكتشاف وجود أولى الحالات المصابة بـ (كورونا) في بدايات شهر اذار 2020 والاعلان عن الاغلاق الكامل للأراضي الفلسطينية للتصدي ومنع تفشي هذا الوباء وتضمنت السياسة الحكومية منظومة من الاجراءات والتدابير الخاصة بالسلامة والصحة العامة تتعلق بكافة القطاعات انسجاما مع معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بجائحة (كورونا).



وبين بانه وخلال الإغلاق تم تشديد وتعزيز الرقابة البيئية على المنشأت الصناعية وخاصة تلك التي ينتج عنها مياه عادمة غير معالجة أو نفايات صلبة أو تساهم في انتاج منتجات التعقيم والكمامات، وتعزيز الرقابة والتفتيش على المحميات والتنوع الحيوي للحد من ظاهرة الصيد في ظل الاغلاق التام وانشغال الاجهزة التنفيذية المدنية والامنية بتعزيز اجراءات التصدي لـ (كورونا).



وأضاف بأن الحكومة الفلسطينية عملت على تعزيز التنسيق بين الشركاء وتشكيل لجان خاصة مثل لجنة الطوارئ العليا، لجان طوارئ محلية، لجان خاصة بمتابعة المياه العادمة وتفشي فيروس (كورونا)، لجان لمتابعة جمع ونقل والتخلص من النفايات وغيرها.



وأكد المطور بان إجتماع اليونيا يهدف الى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق التنمية المستدامة الا ان الطبيعة في دولة فلسطين تعاني من الاعتداءات الاسرائيلية وفي ظل الاغلاق ومنع الحركة واستغلال المستوطنون الاسرائيليون الظروف لتكثيف من اعتداءاتهم على البيئة والطبيعة من خلال قطع وحرق الاشجار وانشاء بؤر استيطانية جديدة وتصريف المياه العادمة في الاراضي الفلسطينية والذي أدى الى تعقيد المشهد في مكافحة كورونا وفي ظل عدم السيطرة على المعابر بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي فقد لعب الاحتلال الاسرائيلي دور مهم في إعاقة جهود الحكومة الفلسطينية للتصدي لكورونا من خلال السماح للعمال الفلسطينيين للعمل في اراضي عام 1948 اي داخل دولة إسرائيل حيث كانوا أحد أهم مصادر الاصابة بالفايروس ونقل العدوى وخاصة أن حكومة الاحتلال تأخرت بعض الشيء في اتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا لعدة اشهر.



وعقب بأن دولة فلسطين عملت من أجل ضمان الاستدامة والتفكير في تقليل الاثر البيئي للجائحة والاستعداد لمرحلة التعافي من خلال قيامها بمراجعة الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية ومن ضمنها استراتيجية البيئة عبر القطاعية للفترة 2021-2023 والبدء بتحديث الخطة الشاملة لإدارة النفايات الطبية حيث استطاعت دولة فلسطين الحصول على مشروع من صندوق المناخ الاخضر يهدف الى تعزيز قدرات الجهة المعينة وطنيا (سلطة جودة البيئة) لتفادي اثار الجائحة وتنفيذ برامج تغير المناخ من خلال تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا وتوسيع قاعدة المشاركة لدى الشركاء وتعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإعداد التقرير السادس وتطوير نظام السلامة الاحيائية واعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الأنواع الغازية.



وتمنى المطور للاجتماع باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية الإسهام في تخفيف العبء عن الصحة العامة والبيئة في ظل جائحة (كورونا) التي اثرت وبشكل ملحوظ على كافة القطاعات في كافة دول العالم ولاسيما الدول الفقيرة والمجتمعات الاكثر تأثرا وهشاشة.



وأضاف المطور بأنه منذ بداية الجائحة قامت دولة فلسطين بعمل برامج توعية مرئية ومكتوبة للتخفيف من حدة الوباء وآليات التعامل معه والتصدي له وتم توزيعها على الإذاعات ومحطات التلفزة المحلية، بالإضافة إلى إعتماد وتهيئة مراكز للحجر الصحي في المدن الرئيسية لاستقبال المصابين وكذلك تم تجهيز مركز فحص وحجر صحي في مدينة اريحا لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى دولة فلسطين عبر المعابر الحدودية.